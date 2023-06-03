أطلقوا أكثر من 30 رصاصة.. كاميرا ترصد لحظة وقوع هجوم مسلح على أشخاص في وضح النهار

2023/06/02 | 23:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت عملية إطلاق نار في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية والتي تسببت في إصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وتم إسعافهم إلى المستشفى.

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