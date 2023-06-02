2023/06/02 | 23:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wj5nNhRc9HE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوضع يتأزم في بابل مع استمرار التظاهرات و الغضب الشعبي للمطالبة بحل المشكل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوضع يتأزم في بابل مع استمرار التظاهرات و الغضب الشعبي للمطالبة بحل المشكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).