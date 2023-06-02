2023/06/02 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامياً لعصابات داعش في محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامياً لـ"داعش" في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامياً لـ"داعش" في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).