"رقم هاتف" يقود إلى اعتقال شخص هدد صاحب محل في ميسان

2023/06/02 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، القبض على شخص قام بتهديد صاحب محل في سوق العمارة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جهود أمنية استخبارية مشتركة بذلت تم من خلالها القاء القبض على شخص قام بتهديد صاحب محل لبيع الملابس في سوق العمارة الكبير وخلال ساعات".وأشار البيان، إلى أنه "تم التوصل إليه عن طريق رقم الهاتف الذي هدد به صاحب المحل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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