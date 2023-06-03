قائمة العراق لمعسكر إسبانيا تشهد عودة عدة نجوم بارزين

2023/06/03 | 00:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاساس قاد العراق للقب خليجي 25 (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

وجه خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، الدعوة لـ(27) لاعباً لمعسكر إسبانيا الذي سيقام للفترة من 12-20 من يونيو/ حزيران الحالي في مدينة خيريز الإسبانية، وتتخلله مواجهة منتخب كولومبيا ودياً، في 16 من الشهر ذاته، على ملعب "ميستايا" في فالنسيا.

وشهدت القائمة عودة بشار رسن وهمام طارق، إضافة لمهند علي ميمي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، فيما غاب علي الحمادي لاعب ويمبلدون الانكليزي، ومهند جعاز مدافع دي سي يونايتد الإميركي، بسبب وصول كتب المخاطبة من أنديتهم موثقة بالتقارير الطبية التي أشارت لعدم تماثلهم للشفاء التام، بحسب ما كشفه الاتحاد العراقي في بيان رسمي، الجمعة، فيما غاب علي عدنان وضرغام إسماعيل وأسو رستم لأسباب فنية.

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وشملت قائمة كاساس اللاعبين المُدرجة أسماؤهم في أدناه: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، مناف يونس، مصطفى ناظم، سعد ناطق، علي فائز، آلان محي الدين، فرانس بطرس، الآي فاضل، شيركو كريم، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، همام طارق، أمجد عطوان، أمير العماري، أسامة رشيد، إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، حسن عبد الكريم، أندريه السناطي، بشار رسن، حسين علي، زيدان إقبال، أيمن حسين، مهند علي، باشانغ عبد الله.

عاجل | المدرب كاساس اعلن قائمة منتخب العراق لمعسكر اسبانيا ولمواجهة منتخب كولومبيا وديا pic.twitter.com/2j6zNHFEtJ

— IQ-PRO - موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) June 2, 2023

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