2023/06/03 | 00:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P0olg_Z_7F0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني للشباب العراقي: لا تنتظر الحكومة واصنع فرصتك بنفسك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني للشباب العراقي: لا تنتظر الحكومة واصنع فرصتك بنفسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).