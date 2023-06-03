مكونة من رجل و3 نساء.. الاطاحة بشبكة خطيرة تتاجر بالاطفال والنساء ببغداد

2023/06/03 | 00:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة خطيرة الاتجار بالبشر مكونة من ثلاث نساء ورجل في بغداد.

وقال بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من اربعة اشخاص ثلاث نساء ورجل يقومون باستغلال الاطفال والنساء في تجارة البشر والتسول وبيع اعضائهم وهناك نساء من الجنسية السورية يقومون بمساعدتهم بتلك الجرائم، تم اخذ الموافقات القضائية وبكمين استخباري محكم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي".

واضاف البيان، انه "تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".

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