بعد رسالة البرهان

2023/06/03 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تمديد المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان لستة أشهر.

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