تزوير و رشاوى.. ضباط برتب رفيعة يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية

2023/06/03 | 00:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد خلف أن آلاف المستفيدين...

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ضباط برتب رفيعة يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية أولاً على المسلة.

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