2023/06/03 | 00:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يشكو أهالي مناطق بغداد والمحافظات الأخرى من ارتفاع سعر الامبير...

ظهرت المقالة الأمبير يزيد من الأعباء المالية للأسرة العراقية بعد ارتفاع الأسعار أولاً على المسلة.

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