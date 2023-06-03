موجة من الضربات الصاروخية على بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

2023/06/03 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلغورود (روسيا) (أ ف ب) – قتل مدنيان على الأقل وجرح 21 آخرون الجمعة في عمليات قصف استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا التي تعرضت عاصمتها لموجة من الضربات الصاروخية لليوم السادس.ومنذ أيام، تستهدف منطقة بيلغورود بضربات مكثفة غير مسبوقة في الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا العام الماضي.وقال حاكم المنطقة الروسية […]

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