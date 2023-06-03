واشنطن تكسر الجليد مع بكين ومستعدة لضمها الى موسكو في محادثات نووية بدون شروط

2023/06/03 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ عرض‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان،‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأميركية‭ ‬بشأن‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الجمعة‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندخل‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬تتطلب‭ ‬استراتيجيات‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭.‬ وقال‭ ‬مستشار‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مستعدة‭ ‬للالتزام‭ ‬بالقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الرؤوس‭ ‬الحربية‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬اتفاقية‭ […]

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