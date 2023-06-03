طريق‭ ‬التنمية‭..‬ حل‭ ‬التناقض‭ ‬قبل‭ ‬الشروع

2023/06/03 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام طريق‭ ‬التنمية‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬انها‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬نهضة‭ ‬تنموية‭ ‬واستثمارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ومحيطها‭ ‬الأوروبي‭ ‬والاسيوي‭ ‬الى‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ودوله‭ ‬الثرية،‭ ‬انما‭ ‬هو‭ ‬بناء‭ ‬كبير‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬ضمانتين‭ ‬اساسيتين‭ ‬له‭ ‬لينجح‭ ‬ويدوم‭ ‬غير‭ ‬منته‭ ‬بذهاب‭ ‬حكومة‭ ‬ومجيء‭ ‬أخرى،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭ ‬الذاتية‭ ‬والمستجلبة‭ .‬ […]

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