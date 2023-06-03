2023/06/03 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام طريق التنمية الذي أعلنت الحكومة العراقية انها عازمة على تنفيذه في اطار نهضة تنموية واستثمارية في المنطقة من تركيا ومحيطها الأوروبي والاسيوي الى الخليج العربي ودوله الثرية، انما هو بناء كبير لابد من توفير ضمانتين اساسيتين له لينجح ويدوم غير منته بذهاب حكومة ومجيء أخرى، الى جانب الموازنة المالية الذاتية والمستجلبة .
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق التنمية.. حل التناقض قبل الشروع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريق التنمية.. حل التناقض قبل الشروع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريق التنمية.. حل التناقض قبل الشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).