2023/06/03 | 01:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة،القبض على ما يسمى ‘ إعلامي داعش’ الإرهابي في محافظة الانبار.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “بعملية نوعية وجهود استخبارية لقسم قيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ما يسمى ‘إعلامي داعش’ في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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