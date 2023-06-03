2023/06/03 | 01:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس البرلمان العربي وعضو لجنة العلاقات في مجلس النواب شعلان الكريم، اليوم الجمعة، أن العراق سيبقى داعما حقيقيا لجميع الجهود الرامية لترسيخ السلم والأمن الدوليين. وقال مكتبه الإعلامي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكريم: العراق سيبقى داعما لجميع الجهود الرامية لترسيخ السلم والأمن الدوليين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكريم: العراق سيبقى داعما لجميع الجهود الرامية لترسيخ السلم والأمن الدوليين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكريم: العراق سيبقى داعما لجميع الجهود الرامية لترسيخ السلم والأمن الدوليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).