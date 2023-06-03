2023/06/03 | 01:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GF52FkgaPxk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن الشيخلي: مشروع طريق التنمية سوف يعتمد على الاستثمار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن الشيخلي: مشروع طريق التنمية سوف يعتمد على الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).