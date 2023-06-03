لبنان: إصابة شخص في تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف مطلوب متورط في خطف مواطن سعودي

2023/06/03 | 02:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إصابة شخص نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف مطلوب متورط في خطف المواطن السعودي مشاري تركي المطيري.

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