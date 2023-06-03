تضم شركة متواجدة في الإمارات.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف رقابة إيران على الإنترنت

2023/06/03 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها فرضت عقوبات على شركة التكنولوجيا الإيرانية "آروان كلاود" وموظفين اثنين وشركة تابعة تتخذ من دولة الإمارات مقرا، لمساعدتهم طهران في فرض رقابة على الإنترنت في إيران ضمن محاولات الحكومة لسحق الاحتجاجات المحلية.

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