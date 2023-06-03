تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر في بغداد

2023/06/03 | 02:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تفكيك شبكة خطيرة للاتجار بالبشر مكونة من 3 نساء ورجل في بغداد .وذكرت الوكالة في بيان، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والاعضاء البشرية ، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من اربعة اشخاص 3 نساء ورجل يقومون باستغلال الاطفال والنساء في تجارة البشر والتسول وبيع اعضائهم وهناك نساء من الجنسية السورية يقومون بمساعدتهم بتلك الجرائم”.

وأضافت، أنه “تم اخذ الموافقات القضائية وبكمين استخباري محكم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي”، مؤكدة أنه “تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات” .

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