الزراعة: حملات جديدة لمكافحة حشرة (القراد) المتسببة بالحمى النزفية

2023/06/03 | 02:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، عن حملات جديدة لمكافحة حشرة (القراد) في الموشي المتسببة بمرض الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”فرقنا بدأت بحملات متتابعة أنطلقت في ٨ آذار الماضي وأستمرت لمدة شهر ونصف”.

وأضاف “ننتظر الأسبوع المقبل لاكمال اجراءات تجهيز المبيد لدوائر البيطرة لانطلاق حملات جديدة في المحافظات لمتابعة موضوع الحمى النزفية”.

وبين الخزاعي ان “المبيدات ستكون للقضاء على حشرة القراد الناقلة للفيروس حيث يتم تعقيم الحيوانات بالرش او التغطيس وهذا الامر يحتاج الى اجراءات”.

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