العنف الاسري – الحان عامر

2023/06/03 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحان عامر ظاهرة العنف الاسري بدأت في انتشار واسع في السنوات الاخيرة بالعراق، ولأسباب كثيرة منها عدم وجود توافق فكري بين الزوج والزوجة او الزواج المبكر.تصل الخلافات إلى الضرب المبرح وأحيانا تصل الى القتل.لا بد من وقفة جادة من قبل الدولة العراقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية بالأمر من اجل انهاء هذه […]

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