2023/06/03 | 03:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مكي السلطاني لا اعرف كيف يفكر بمن يقود سيارته بسرعة جنونية، حيث المخاطرة بالحياة وعلى حافة الموت.
حادث مروري مؤسف، أمامي، اسفر عن وفاة احد الأشخاص، والحوادث كثيرة ومؤلمة .
كان هنالك شعار يردده الجميع فضلا عن الذين امتهنوا السياقة: ( اخلاق وذوق وفن ).
لكن السياقة في العراق اليوم، هم وغم وسوء اخلاق وطيش […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوادث السيارات – مكي السلطاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حادث مروري مؤسف، أمامي، اسفر عن وفاة احد الأشخاص، والحوادث كثيرة ومؤلمة .
كان هنالك شعار يردده الجميع فضلا عن الذين امتهنوا السياقة: ( اخلاق وذوق وفن ).
لكن السياقة في العراق اليوم، هم وغم وسوء اخلاق وطيش […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوادث السيارات – مكي السلطاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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