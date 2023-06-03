2023/06/03 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكي السلطاني لا اعرف كيف يفكر بمن يقود سيارته بسرعة جنونية، حيث المخاطرة بالحياة وعلى حافة الموت.حادث مروري مؤسف، أمامي، اسفر عن وفاة احد الأشخاص، والحوادث كثيرة ومؤلمة .كان هنالك شعار يردده الجميع فضلا عن الذين امتهنوا السياقة: ( اخلاق وذوق وفن ).لكن السياقة في العراق اليوم، هم وغم وسوء اخلاق وطيش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوادث السيارات – مكي السلطاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوادث السيارات – مكي السلطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).