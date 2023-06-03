وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الإيراني

2023/06/03 | 04:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الجمعة، خلال لقائه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن دولة الإمارات "تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة وترسيخ مفاهيم حسن الجوار".

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