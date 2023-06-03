اتحاد الكرة: الشراكة مع لاليغا بداية حقيقية نحو تطبيق الاحتراف

2023/06/03 | 04:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني “لاليغا” بداية حقيقية نحو تطبيق الاحتراف.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدمِ يؤكد أن عقدَي الشراكةِ مع رابطةِ الدوري الإسبانيّ سيكونان البدايةَ الحقيقيّة لانطلاقةِ كرةِ القدم العراقيّة نحو تَطبيقِ مبادئ الاحترافِ الكرويّ بعد دراسةٍ مستفيضةٍ وخطواتٍ جادةٍ قامَ […]

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