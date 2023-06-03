بين الكونغو والإمارات.. اتفاق لتصدير الذهب

2023/06/03 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هذا الأسبوع، اتفاقا يمنح شركة إماراتية غير معروفة حقوقا حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عاما، مما أثار انتقادات بأن الاتفاق لن يحل أيا من المشكلات التي كان من المفترض معالجتها.

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