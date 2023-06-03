2023/06/03 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت واشنطن عقوبات على شركة إيرانية وشركة تابعة مقرها الإمارات وموظفين لدورهم في مساعدة طهران على "فرض رقابة على الإنترنت" ضمن جهود السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، منذ سبتمبر الماضي.

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