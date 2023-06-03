الهند.. 233 قتيلا وإصابة 900 جراء تصادم 3 قطارات

2023/06/03 | 05:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 233 شخصا مصرعهم بعد تصادم 3 قطارات في الهند، مساء الجمعة، في واحدة من أسوأ حوادث قطارات في التاريخ الحديث.

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