دراسة تحذر: المناخ يضع إمدادات القمح في خطر

2023/06/03 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة نشرت نتائجها، الجمعة، أن موجات الحر الشديد والجفاف، بسبب تغير المناخ تهدد الإمدادات الغذائية العالمية ما قد يرفع الأسعار.

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