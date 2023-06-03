السعودية.. فيديو محاولة اعتداء يثير تفاعلا والداخلية ترد

2023/06/03 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة اعتداء مواطن سعودي على آخر في منطقة الطائف الأمر الذي أثار تفاعلا.

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