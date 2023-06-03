وزير الدفاع الأميركي للصين: المحادثات ضرورية لتفادي أي أزمة

2023/06/03 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت إنه قلق بشدة إزاء عدم استعداد الصين المشاركة في إدارة الأزمة العسكرية بين البلدين، مؤكدا على أهمية المحادثات لتفادي وقوع أي صراع.

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