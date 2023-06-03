ملامح وفستان ابنة السيسي يثير تفاعلا خلال زفاف ولي عهد الأردن

2023/06/03 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت آية، ابنة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حضورها إلى جانب والدتها، انتصار السيسي مراسم زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، الخميس.

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