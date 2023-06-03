بسبب ضرائب.. النجم عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري

2023/06/03 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم النجم المصري الشهير، عادل إمام، بطعن قضائي ضد وزير مالية بلاده، وذلك على خلفية فرض ضرائب عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من 207 ألف دولار أميركي، وفقا لما ذكرت تقارير إخبارية إعلامية.

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