سيرخيو راموس يودّع باريس سان جيرمان برسالة

2023/06/03 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب سيرخيو راموس عبر حسابه على منصة تويتر رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مباراة الفريق مع نظيره كليرمونت، في ختام منافسات موسم 2023/2022.

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