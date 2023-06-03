العلماء يكتشفون نوعا جديدا من أبو بريص عيونه ساعدته على التخفي لعقود

2023/06/03 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف باحثون في أستراليا نوعا جديدا من أبو بريص (السامّ أبرص) بعيون جميلة، تمتزج مع باقي الجسم، ما سمح لها بالتهرب من الكشف عنه لعقود.ويبلغ طول النوع الجديد، المسمى أبو بريص ذو شوكة الذيل الأصغر (lesser thorn-tailed gecko)، أو Strophurus spinula، نحو 6.1 سم، وله نمط مرقط من الحراشف البيضاء والرمادية، والتي […]

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