2023/06/03 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية دراسة اختبار للدم يمكنه اكتشاف أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من السرطان بـ"الثورية" باعتبار أن ذلك النوع من الفحوصات سوف يؤدي إلى تشخيص ذلك المرض في مراحل مبكرة.

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