اعتقال أربع مجاميع لترويج أجهزة الغش خلال الامتحانات في السليمانية

2023/06/03 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أعلنت مديرية تربية السليمانية، اليوم السبت، عن تمكن القوات الأمنية من اعتقال مجموعات من مروجي أجهزة الغش خلال الامتحانات العامة.وقال المدير العام لتريبة المحافظة دلشاد عمر في تصريح صحفي إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أفراد ٤ مجاميع من مروجي أجهزة (الغش الالكتروني) خلال العام الجاري"، مشيرا إلى "إيداعهم الحبس مع الحكم على واحدة من تلك المجاميع بالسجن لثلاث سنوات".وأشار عمر إلى "مصادرة ما بحوزة المروجين من سماعات بث وأجهزة لاسلكية وهواتف محورة وبطاقات تشويش"، مؤكدا أن "الاجهزة الأمنية كثفت جهدها الاستخباري للكشف عن مروجي الأجهزة الراديوية المستخدمة في عملية الغش الامتحاني".هذا وانطلقت، اليوم السبت، الامتحانات الوزارية للمرحلة الثانية عشرة (السادس الإعدادي) بفروعها العملي والأدبي والمهني والفني، في إقليم كوردستان يرافقها حجب لخدمة الإنترنيت لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة مدة الامتحان.ويرافق الامتحانات حجب عن خدمة الإنترنيت في مدن إقليم كوردستان كافة، من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى العاشرة صباحا.وصرح مدير تربية السليمانية دلشاد عمر في وقت سابق بأن “٣٣ ألفا و ٦٤١ طالبا وطالبة يشاركون في الامتحانات النهائية (الوزارية) للمرحلة الثانية عشرة، فيما أكد تأمين جميع مستلزمات نجاح العملية”

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