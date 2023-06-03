بمشاركة 78 مسؤولاً دولياً.. أردوغان يؤدي اليمين الدستورية اليوم

2023/06/03 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

يعتزم 78 مسؤولاً دولياً المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

وسيؤدي الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بداية في البرلمان التركي ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".

ولدى وصوله إلى البوابة الأولى في المجمع، سينضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم سيتم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيتم في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

وسيشارك في المراسم رؤساء 21 دولة، هم الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

وسيحضر المراسم أيضا كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا بأول كاغامي، فضلا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوغولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

ويشارك في المراسم رؤساء وزراء 13 دولة بينهم الباكستاني شهباز شريف، والمجري فيكتور أوربان، والأرميني نيكول باشينيان، والليبي عبد الحميد الدبيبة.

كما سيحضر المراسم ممثلو 8 منظمات دولية، بينهم الأمناء العامون لمنظمات "الدول التركية" قوبانيتش بيك عمر علييف، وحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، والتعاون الإسلامي" حسين إبراهيم طه.

ويشارك في المراسم أيضا 12 دولة على مستوى رؤساء البرلمان، بينهم رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دينغ تشونغلي.

وستشارك أيضا رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا سفيجانوفيتش، وعضوا المجلس زيليكو كومشيتش ودينيس بيسيروفيتش، وزعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

كما سيكون ضمن المشاركين، الرئيس الألماني السابق كريستيان وولف، والمستشار السابق غيرهارد شرودر، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو، وعضو المجلس الرئاسي السابق للبوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، ورئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء.

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