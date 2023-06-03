غبار وأمطار ودرجات حرارة أربعينية.. تحديثات الطقس للأيام المقبلة

2023/06/03 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى أرتفاع بدرجات الحرارة وحدوث موجات غبار مع هطول امطار رعدية بدءا من اليوم.

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