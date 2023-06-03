الدفاع الأميركية: لا خطط لإنشاء شبيه للناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

2023/06/03 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تحاول تشكيل أي هيكل أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: “أهدافنا المشتركة واضحة، وهي تتلخص في صد العدوان وتعميق القواعد والمعايير التي تعزز الرفاهية وتمنع النزاعات.



لذلك، نعمل على تكثيف التخطيط والتنسيق والاستعداد مع أصدقائنا من شرق الصين وبحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهادئ”.

في نفس الوقت أعرب الوزير الأمريكي، عن ثقته في أن الدول الأوروبية “لها مصالحها في المنطقة المذكورة، لكن هذه المصالح لا تتسم بالطابع العسكري”.

ووفقا له، من الطبيعي أن ترغب أوروبا في ضمان الحفاظ على “علاقات جيدة مع دول المنطقة”.

وقال أوستن في مؤتمر “حوار شانجريلا الأمني” في سنغافورة: “وأنا متأكد من أن هذا هو سبب وجودهم هنا”.

ويشار إلى أن “حوار شانجريلا الأمني”، يعقد بشكل دوري كل عام منذ 2002.



ويشرف على تنظيم هذا المنتدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (International Institute for Strategic Studies).

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