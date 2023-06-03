حزب التقدم الايزيدي ، يستبعد النائب “نايف خلف سيدو ” من صفوفه

2023/06/03 | 09:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار اعلنت الصفحة الرسمية لـ حزب التقدم الايزيدي بياناً توضج فيه و انه في اجتماعاً لاعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب التقدم الأيزيدي و برئاسة رئيس الحزب ومسؤول اللجنه المركزية ، ان الحزب قرر اجراء تعديلات على لجانه و تغيير بعض المسؤوليات و استحداث لجان اخرى داخل الحزب ..شملت النقطة الاولى …

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