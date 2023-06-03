وفاة مُلهِم فيلم إينتوشابل.. الفرنسي بورغو

2023/06/03 | 10:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – توفي عن 72 عاماً رجل الأعمال الفرنسي المصاب بالشلل الرباعي فيليب بوتزو دي بورغو الذي ألهمت قصته فيلم “إينتوشابل” (Intouchables)، على ما أفاد أحد مخرجي هذا الشريط الذي يُعدّ أحد أنجح أعمال السينما الفرنسية واقتُبس منه فيلم “ذي أبسايد” الأميركي.وأبلغ إريك توليدانو الذي تولى مع أوليفييه نَكاش إخراج “إينتوشابل” […]

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