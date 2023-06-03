الاتحاد السعودي.. عشر سنوات من الألقاب بفضل الاستقرار الإداري والصلابة الدفاعية

2023/06/03 | 10:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض (أ ف ب) – بعد تناوب عشرة رؤساء على إدارته في العقد الأخير، عاد الاستقرار لأروقة نادي الاتحاد فتوّج بلقبه الأول في الدوري السعودي لكرة القدم منذ 2009، بفضل نجاعة هجومية وصلابة دفاعية.جنى الاتحاد لقبه التاسع في تاريخه نتيجة استقرار إداري عاشه خلال السنوات الأربع الماضية منذ انتخاب انمار الحائلي رئيساً بالتزكية، فضمن […]

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