تصرف غريب.. كاميرا مراقبة ترصد ما فعله لص داخل متجر بعد سرقته الحلوى

2023/06/03 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال حادثة سرقة وقعت داخل أحد مخابز الحلوى في كندا، قام لص بتصرف غريب بعد قيامه بسرقة عددًا من قطع الحلوى وتحطيم باب المتجر، إذ رصدت كاميرا مراقبة داخل المتجر الرجل وهو يقوم بتنظيف الفوضى التي أحدثها جراء اقتحامه المكان، وفي حادثة منفصلة أخرى وقعت في مخبز بولاية كونيتيكت اقتحمت أنثى دب مرآبا لسرقة الحلوى، فما الذي اشترك فيه اللص البشري مع هذا الحيوان المشاكس؟ تقرير مراسلة CNN جين موس.

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