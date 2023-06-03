محافظ ذي قار يبحث نقل تجربتي شارعي

2023/06/03 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث محافظ ذي قار محمد الغزي مع أمانة بغداد، الجمعة، إمكانية نقل تجارب مشروعي تطوير وتأهيل شارع أبو نؤاس وتأهيل شارع المسبح في اليرموك إلى محافظة ذي قار.

وقال الغزي خلال زيارة ميدانية إلى بغداد، بحسب بيان لمكتبه، إن "ذي قار لديها مساع جادة للتعاون مع أمانة بغداد ونقل التجربة والتطور الحاصل في مجال الإعمار والخدمات إلى المحافظة، للإسهام بعملية الإعمار وتنفيذ مشروعي كورنيش الناصرية وتأهيل شارع نبي الله ابراهيم الخليل".

وأشار إلى "الرغبة بمشاهدة تلك المشاريع في شوارع ذي قار خاصة وأن المحافظة تمر بمرحلة إحالة المشاريع المهمة وتسعى لتنفيذها بدقة بما يسهم بتغيير واقع المحافظة إلى الأفضل".

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