في عام واحد.. 200 مليار دينار إيرادات العراق من

2023/06/03 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت الشركة العامة للموانئ، الجمعة، عن قيمة الأرباح المتحققة من الأرصفة المؤجرة في العراق، فيما أعلنت عن نسب إنجاز متقدمة لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "ميناء الفاو يسير حسب ما مخطط له ونسب الإنجاز الفعلية في مشاريعه الخمسة متقدمة ولا يوجد أي عائق أو تعثر في العمل".

وبشأن الأرصفة المؤجرة، أكد الفرطوسي، أن "تأجير الأرصفة نظام عالمي متبع في جميع دول العالم بإدارة تشغيل أرصفتها من خلال إحالة عملية التشغيل إلى الخطوط الملاحية العالمية التي تعمل على توفير البضائع من خلال خطوطها الملاحية، وبذات الوقت تدخل أحدث التكنولوجيا والمعدات لغرض التسريع بعمليات المناولة كي تكون هناك انسيابية عالية، وبالتالي زيادة الإيرادات على اعتبار أن دعم المستهدف هو زيادة الإيرادات".

وتابع الفرطوسي، أن "الإيرادات من تأجير الأرصفة ارتفعت لنحو 200 مليار دينار لعام 2022 مقارنة بالعام الذي قبله والتي كانت بحدود 100 مليار دينار وهذا أكبر مؤشر للنجاح".

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