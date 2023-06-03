الكونغرس الأميركي يقر مشروع قانون

2023/06/03 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية، الجمعة، على تمرير مشروع قانون رفع "سقف الدين" في الولايات المتحدة، بعد أشهر من الاختلافات كادت أن تودي بواشنطن إلى التخلف عن سداد ديونها.

وبعدما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، أرسله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.

وقال بايدن إنه "يتطلع إلى توقيع مشروع قانون رفع سقف الدين في أقرب وقت ومخاطبة الشعب اليوم الجمعة".

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية إنه بعد تمرير الكونغرس لتشريع رفع سقف الدين فإن تركيزنا سينصب الآن على تنفيذ أجندة بايدن الاقتصادية".

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