غوغل تطلق مساعدها للذكاء الاصطناعي

2023/06/03 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت غوغل بإطلاق مساعد الذكاء

الاصطناعي الخاص بها "Duet AI" في خدمات

"غوغل وورك سبيس Workspace"، وذلك بشكل

تجريبي لعدد محدود من المستخدمين.

وكانت غوغل قد أعلنت عن مساعد "Duet AI"،

المعتمد على تقنيات

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