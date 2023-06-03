الدفاع البرلمانية: لا يوجد قطعات قتالية للجيش الأميركي بالعراق و لن نسمح بوجودها

2023/06/03 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان

طالب اليساري ،اليوم الجمعة، أنه لا

يوجد قطعات قتالية للجيش الأميركي في

العراق ، و أن البلاد لن تسمح بوجودها.

وقال اليساري ،في مقابلة متلفزة،

إن:"القوات الأميرك

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