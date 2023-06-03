2023/06/03 | 10:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع البرلمانية: لا يوجد قطعات قتالية للجيش الأميركي بالعراق و لن نسمح بوجودها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طالب اليساري ،اليوم الجمعة، أنه لا
يوجد قطعات قتالية للجيش الأميركي في
العراق ، و أن البلاد لن تسمح بوجودها.
وقال اليساري ،في مقابلة متلفزة،
إن:"القوات الأميرك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع البرلمانية: لا يوجد قطعات قتالية للجيش الأميركي بالعراق و لن نسمح بوجودها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع البرلمانية: لا يوجد قطعات قتالية للجيش الأميركي بالعراق و لن نسمح بوجودها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).