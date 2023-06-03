الموارد المائية: نتوقع ان ترفع تركيا كميات الحصص المائية المطلقة إلى العراق خلال المدة المقبل

2023/06/03 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

السبت، أنه من المتوقع أن يرفع الجانب

التركي كميات الحصص المائية المطلقة

إلى العراق خلال المدة المقبلة،

لمواجهة الشح الذي تعانيه البلاد

للموسم الرابع على التوالي.





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