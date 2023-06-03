2023/06/03 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم السبت، وجود انتشار عسكري لقوات حرس الحدود الإيرانية على الشريط الحدود العراقي من جهة محافظة السليمانية في إقليم كردستان.

وقال سورجي لـ(بغداد اليوم) إنه "لا وجود لأي انتشار، كما أنه منذ فترة طويلة لم تشهد مقرات الأحزاب الإيرانية الكردية في بنجوين أو كويسنجق قصفاً على مواقع من قبل الطائرات الإيرانية".

وأضاف أنه "يوجد فقط مراقبة لمقرات الأحزاب الكردية الإيرانية في الإقليم عن طريق الطائرات المسيرة ومنذ أيام، لكن الوضع في الشريط الحدودي طبيعي، والانتشار العسكري في حدود المعقول".

من جهة أخرى، نفى مصدر في قوات حرس الحدود العراقية، وجود أي تحرك غير طبيعي أو استعداد لهجوم بري إيراني على إقليم كردستان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "جرى تبديل للقوات الإيرانية في مناطق مريوان المحاذية لمنطقة هورامان ضمن الحدود الإدارية في محافظة حلبجة بإقليم كردستان".

وأضاف أن "تبادل القوات أمر طبيعي، والانتشار العسكري هو جزء من عملية، وجزء من الخطة التي ناقشها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال زيارته إلى إيران، ولكن لا يوجد أي نشاط عسكري غير طبيعي".

وفي وقت سابق أشار مصدر مطلع، الى وجود تجمع لقوات إيرانية على الحدود العراقية من جهة السليمانية، متوقعا أن يحدث هجوم إيراني بري او جوي على مقرات احزاب كردية إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار أمني إيراني عند حدود السليمانية وتوقعات بهجوم بري.. اليكتي يوضح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار أمني إيراني عند حدود السليمانية وتوقعات بهجوم بري.. اليكتي يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).